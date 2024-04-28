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Эксперт объяснил, когда стабилизируются цены на машины с пробегом

1:16
Авто

В 2024 году на российском рынке подержанных автомобилей продолжают пользоваться популярностью хорошо зарекомендовавшие себя марки и модели, такие как Geely Coolray, KIA Sportage, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Geely Monjaro, KIA Rio, а также автомобили LADA, по данным управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк в интервью для naavtotrasse.ru.

Эксперт объяснил, когда стабилизируются цены на машины с пробегом
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Тем не менее, несмотря на отсутствие официальных поставок из-за санкций, BMW сохраняет лидерство в премиум-сегменте. Спрос на автомобили китайского производства также значительно увеличился, особенно на бренды Haval и Geely, хотя они и не доминируют на рынке подержанных авто.

Цены на автомобили с пробегом продолжают расти, следуя тенденции роста стоимости новых машин, и за последние месяцы увеличились примерно на 7%.

Перспективы снижения цен в ближайшее время отсутствуют, но Ирина Франк предполагает, что к весне 2025 года ситуация может стабилизироваться и цены немного снизятся благодаря появлению новых конкурентоспособных игроков на рынке и снижению экономических рисков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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