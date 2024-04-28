Уровень безработицы в России в марте обновил исторический минимум

Росстат: уровень безработицы в России в марте составил 2,7%

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте 2024 года Росстат сообщил о новом историческом минимуме уровня безработицы в России, который составил 2,7%. В этом месяце, по методологии Международной организации труда, было зафиксировано 2 миллиона безработных лиц в возрасте от 15 лет и старше.

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Это показатель оказался ниже предыдущего рекорда, установленного в феврале 2024 года, когда уровень безработицы достиг 2,8%. Общее количество безработных в феврале составляло 2,109 миллиона человек, в то время как к марту число снизилось до 2,026 миллиона человек.

По информации Росстата и Роструда, в конце марта 2024 года 0,5 миллиона человек были зарегистрированы в органах службы занятости как не занятые трудовой деятельностью, из них 0,4 миллиона имели статус безработного, включая 0,3 миллиона человек, получающих пособие по безработице.

Владимир Смирнов, временно исполняющий обязанности главы ВНИИ труда, отметил стабильный спрос на специалистов в реальном секторе и IT. Весной также возрастает потребность в работниках в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и сфере услуг. В марте число вакансий для соискателей без опыта на сервисах по поиску работы увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим месяцем.

С учетом данных о безработице и потребностях экономики можно ожидать продолжения тренда на рост заработных плат, как подчеркнул Смирнов. Росстат использует международную методологию оценки безработицы, согласно которой безработными считаются лица, активно ищущие работу и готовые приступить к ней. В марте 2024 года численность рабочей силы в России в возрасте от 15 лет и старше достигла 75,6 миллиона человек.