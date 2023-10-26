Военный эксперт: Израиль не сможет выиграть длительную войну

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Мировое внимание приковано к боевым действиям между Израилем и сектором Газа. Правда ли, что Израиль исчезнет с карты мира к 2030 году; кто финансирует ХАМАС на самом деле — Иран или Саудовская Аравия и Кувейт; почему уничтожить ХАМАС невозможно, Pravda.Ru рассказал военный эксперт, бывший советник генсека ООН и член Комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Фото: https://www.elaosboa.com/

— Игорь Викторович, может ли Израиль начать военные действия против Ирана?

— Нет. За ХАМАСом стоят Кувейт, Катар и Саудовская Аравия, потому что это суннитская организация. Нелепо обвинять в этом Иран. Иран стоит за "Хезболлой", потому что это шиитская группировка.

— Может быть, поэтому евреи и атакуют сейчас Ливан, чтобы нанести удар по "Хезболле" и тем самым перейти к военным действиям против Ирана?

— У меня вообще ощущение, что вся эта история целиком спровоцирована Израилем. Это примерно то же самое, что и событие 9/11. Потому что такой провал спецслужб Израиля невозможен без команды сверху. То есть такое ощущение, что всё было отключено заранее, всех отправили в отпуска, ничто не работало, произошёл системный сбой.

— Многие эксперты разделяют ваше мнение: уж больно удобно решить вот так одним махом палестинский вопрос. А чтобы поддержать Тель-Авив в возможной атаке на Иран, в Израиль прибыли американские военные корабли и четыре тысячи морпехов, верно?

— Это обычная политика Штатов. То же самое они делали ещё в 1980-е годы. При любом обострении американцы придвигают свой флот и начинают обстреливать с моря Ливан или сектор Газа, организуют морскую блокаду. Но тогда это кончилось терактом, в котором погибли 200 американцев. Сразу после этого они свернули свою операцию и покинули поле боя. Думаю, что-то подобное произойдёт и в этот раз.

Но тут не только Штаты появились в акватории, а ещё и Китай. Так что ситуация непростая.

Израиль мог бы выиграть в молниеносной войне. А если война будет длительной, существование Израиля будет поставлено под вопрос. Он не сможет выиграть длительную войну. Все войны, которые он выигрывал, были скоротечными.

— Скорее всего, поэтому они пытаются втянуть в это США. Но зачем американцам устраивать новую войну на Ближнем Востоке?

— Они идут в фарватере политики глобалистов. А глобалисты хотят уничтожить все национальные государства, в том числе Израиль. Поэтому глобалисты и создают кризисы.

По их планам, примерно к 2030 году Израиля не должно быть на карте. А все евреи должны переехать на территории нынешней Украины, России и США.

— Если Израиль нападёт на Иран, какие арабские страны могут поддержать Иран?

— Израиль уже напал одновременно на несколько арабских государств:

Ливан,

Сирию,

Палестину,

Египет.

Эти страны — программа-минимум. Саудовская Аравия и Катар обязательно поддержат Палестину, также Кувейт, ОАЭ, Йемен. То есть Израилю придётся вести войну с коалицией арабских государств, общее население которых превышает 200 млн человек. И вряд ли десятимиллионный Израиль справится с этим, даже если его будут активно поддерживать Штаты.

Евреи в любом случае нужного им эффекта не добьются. Даже если все хамасовцы в секторе Газа будут уничтожены, их достаточно много останется в других арабских государствах, чтобы они продолжили борьбу. Единственным разумным вариантом является признание государства Палестины в границах 1947 года.