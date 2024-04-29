Конфликт между Агатой Муцениеце, её бывшим мужем Павлом Прилучным, и его нынешней женой Зепюр Брутян продолжает разгораться с обеих сторон, вызывая активные обсуждения среди поклонников.
Недавно Агата сообщила о своей победе в суде над Павлом по делу об алиментах, что спровоцировало волну негативных комментариев в адрес Прилучного и Брутян. Зепюр, в свою очередь, пытается показать гармонию в своей семье, делясь теплыми моментами с детьми от предыдущего брака Павла.
Некоторые подписчики обвиняют Зепюр в лицемерии и манипуляциях, тогда как другие защищают её, указывая на то, что дети кажутся счастливыми и довольными жизнью с отцом.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.