Разборки в соцсетях: как судебная победа Муцениеце разожгла страсти между бывшими супругами

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Продолжается конфликт между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным

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Шоу-бизнес

Конфликт между Агатой Муцениеце, её бывшим мужем Павлом Прилучным, и его нынешней женой Зепюр Брутян продолжает разгораться с обеих сторон, вызывая активные обсуждения среди поклонников.

Продолжается конфликт между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным
Фото: инстаграм аккаунт Зепюр Брутян

Недавно Агата сообщила о своей победе в суде над Павлом по делу об алиментах, что спровоцировало волну негативных комментариев в адрес Прилучного и Брутян. Зепюр, в свою очередь, пытается показать гармонию в своей семье, делясь теплыми моментами с детьми от предыдущего брака Павла.

Некоторые подписчики обвиняют Зепюр в лицемерии и манипуляциях, тогда как другие защищают её, указывая на то, что дети кажутся счастливыми и довольными жизнью с отцом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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