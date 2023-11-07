У ХАМАС есть план обороны Газы. США ввяжутся в войну и ответят за это

Палестинцы предупредили, что план обороны Газы "гораздо сильнее" плана наступления на Израиль. Конфликт между палестинцами и Израилем перерастает в региональную катастрофу. США понесут за это наказание.

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ХАМАС имеет план обороны Газы

Заместитель главы политбюро ХАМАС Салех Аль-Арури подтвердил "Аль-Джазире", что план обороны Газы, разработанный Аль-Кассамом (военное крыло ХАМАС) и группировками сопротивления, гораздо сильнее "удачного плана наступления".

Он подчеркнул, что Израиль не смог добраться до военной структуры палестинского сопротивления, и поэтому прибегнул к нападениям на мирных жителей, чтобы "скрыть свою неудачу и позор".

Какой план есть у ХАМАС — нетрудно догадаться. Израильтянам придется заходить с пехотой и вести уличные бои, воевать за каждый дом, причём часто под землёй. Расчет палестинцев — на потери, которые заставят Израиль выйти на переговоры об образовании государства Палестины.

Закончить войну быстро — за полгода, не получится, она разрастается и рискует стать катастрофой для США. Согласно недавнему опросу Университета Квиннипиак в Калифорнии, 84% респондентов были либо "очень", либо "в некоторой степени" обеспокоены тем, что США могут быть втянуты в войну на Ближнем Востоке.

США втягиваются в войну на Ближнем Востоке

Это уже происходит. Ведётся обстрел американских баз в Сирии и Ираке, причём масштабы их растут, как и жертвы. Пентагон сообщает, что, по меньшей мере, 46 американских военнослужащих получили ранения в результате атак поддерживаемых Ираном ополченцев за последний месяц.

В ответ ВВС США нанесли авиаудары по двум объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии, пообещав при этом принять дальнейшие ответные меры, если нападения на базы США продолжатся.

Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани, в свою очередь, призвал Вашингтон немедленно остановить войну в секторе Газа и обеспечить прекращение огня, иначе США будет "нанесён сильный удар". Возможно, это пустая риторика, а может быть, и нет.

Если Иран ещё подумает, то хуситам в Йемене терять нечего, они вполне могут ударить по американским силам в Средиземном море, а пока бьют по Израилю и пока ракеты сбиваются, в том числе Саудовской Аравией. А если она передумает?

Из Ливана глава "Хезблллы" Хасан Насралла заявил, что все варианты на ливанском фронте открыты и группировка "готова ко всем возможностям". "Ваши флоты в Средиземноморье нас не напугают", — сказал он о военном развертывании США в регионе.

Пентагон направил в регион Восточного Средиземноморья и Красного моря две авианосные ударные группы численностью около 7500 человек в каждой, два ракетных эсминца и девять авиационных эскадрилий, 34 тысячи военнослужащих уже находятся в регионе, ещё 2 тысячи находятся в режиме ожидания.

Арабы и Турция: этнические чистки в Газе — это война

Министры иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов в субботу призвали госсекретаря США Энтони Блинкена убедить Израиль согласиться на прекращение огня. Однако тот отверг эту идею заявив, что это принесёт пользу ХАМАС, позволив ей перегруппироваться и снова атаковать.

Многолетние союзники США в арабском мире и Турция выступают категорически против приёма беженцев из Газы, так как это означает этническую чистку. Лидеры арабских стран отказались от встречи с Джо Байденом после взрыва, произошедшего в баптистской больнице Ахли в секторе Газа. Малайзия предупредила, что не отменит финансирование ХАМАС. Даже обычной коалиции на Западе США не собирают. Франция и Канада выступает за немедленное гуманитарное перемирие в зоне палестино-израильского конфликта.

Последствия войны для США

Война на Ближнем Востоке будет разрушительной для США и региона. Речь идёт об огромных финансовых расходах и потерях, в то время как Украина требует больше внимания, а Южная Корея и Тайвань боятся, что придёт и их очередь стать театрами военных действий. Государственный долг США превышает 33 триллиона долларов, а дефицит бюджета — 2 триллиона. Армия США морально истощена двумя бессмысленными конфликтами в Ираке и Афганистане, а также внутренне расколота многим вопросам. Проигранная война чревата для США потерями лидерства в неолиберализме и закрытием проекта глобализма.

Однако на США сейчас смотрят союзники — отступят ли, и так просто отойти от края США не смогут, поэтому — любая случайность и мир вспыхнет.

Демократам война грозит также проигрышем президентских выборов. Сотни пропалестинских демонстрантов сейчас формируют общественное мнение. В порту Такома в штате Вашингтон они заблокировали военное судно с оружием для Израиля. Организация "Демократия для арабского мира — сегодня" (DAWN) предупредила в понедельник, что запрос Байдена на финансирование Израиля может быть направлен на "финансирование" этнической чистки палестинцев.

Ситуация внутри сектора Газа ужасная: более миллиона человек были перемещены, а тысячи людей отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи. По данным ООН погибли около 10 тыс. человек, половина — дети. На Западном Берегу также наблюдается эскалация насилия: с начала войны в Газе израильскими поселенцами и солдатами было убито около 152 палестинцев.

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