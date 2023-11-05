Палестинец, потерявший 36 членов семьи после атаки Израиля, обратился к Джо Байдену с письмом

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Во время армейской атаки на лагерь беженцев Хан-Юнис в Палестине житель этого региона потерял всю свою семью, в которую входило 36 человек. Эту информацию распространили арабские СМИ. Пострадавший написал письмо президенту США Джо Байдену.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"Господин Байден, я потерял 36 членов моей большой семьи в Газе всего за один день. Я хочу, чтобы вы знали их имена", — рассказал палестинец.

Эта трагическая ситуация произошла на юге Газы, и израильские власти считали это место абсолютно безопасным. Общее число пострадавших в этом инциденте составило 47 человек, и из них 36 являются непосредственными родственниками палестинца, который обратился к американскому лидеру.

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