Во время армейской атаки на лагерь беженцев Хан-Юнис в Палестине житель этого региона потерял всю свою семью, в которую входило 36 человек. Эту информацию распространили арабские СМИ. Пострадавший написал письмо президенту США Джо Байдену.
"Господин Байден, я потерял 36 членов моей большой семьи в Газе всего за один день. Я хочу, чтобы вы знали их имена", — рассказал палестинец.
Эта трагическая ситуация произошла на юге Газы, и израильские власти считали это место абсолютно безопасным. Общее число пострадавших в этом инциденте составило 47 человек, и из них 36 являются непосредственными родственниками палестинца, который обратился к американскому лидеру.
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