Во время армейской атаки на лагерь беженцев Хан-Юнис в Палестине житель этого региона потерял всю свою семью, в которую входило 36 человек. Эту информацию распространили арабские СМИ. Пострадавший написал письмо президенту США Джо Байдену.

