Военнослужащие ЦАХАЛ вошли в столицу палестинской автономии, где вступили в ближний бой с бойцами движения ХАМАС.
Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на официального представителя армии обороны Израиля генерала Даниэля Хагари,
"Наши силы убивают террористов в ближнем бою в любых местах, где требуются боевые действия, даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты обладают преимуществом", — заявил генерал.
Накануне город Газа был полностью окружен армией еврейского государства, которая ждала команды о начале наземной операции. И сегодня такая команда была получена.
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