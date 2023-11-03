Израильская армия вошла в город Газа и ведет ближние бои с ХАМАС

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Военнослужащие ЦАХАЛ вошли в столицу палестинской автономии, где вступили в ближний бой с бойцами движения ХАМАС.

Фото: ru.freepik.com

Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на официального представителя армии обороны Израиля генерала Даниэля Хагари,

"Наши силы убивают террористов в ближнем бою в любых местах, где требуются боевые действия, даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты обладают преимуществом", — заявил генерал.

Накануне город Газа был полностью окружен армией еврейского государства, которая ждала команды о начале наземной операции. И сегодня такая команда была получена.

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