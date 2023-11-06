Иордания выступила против выселения палестинцев из сектор Газа и пригрозила войной.
Премьер-министр Иордании заявил, что будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа как объявление войны.
Ранее сообщалось, что после ракетного удара по больнице в секторе Газа в Иордании решили не проводить саммит с президентом США Джозефом Байденом.
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