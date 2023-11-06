Иордания заявила, что выселение палестинцев из Газы будет означать объявление войны

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Иордания выступила против выселения палестинцев из сектор Газа и пригрозила войной.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Премьер-министр Иордании заявил, что будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа как объявление войны.

Ранее сообщалось, что после ракетного удара по больнице в секторе Газа в Иордании решили не проводить саммит с президентом США Джозефом Байденом.