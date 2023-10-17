После удара по больнице в Секторе Газа в Иордании отменили саммит с Байденом

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Встречу Джозефа Байдена с королём Иордании, президентом Египта и лидером Палестинской автономии отменили из-за удара по больнице в Секторе Газа.

Фото: openverse.org

Министр иностранных дел Иордании Аймана Сафади заявил, что сейчас бессмысленны любые разговоры, которые не касаются войны.

В Иораднии решили не проводить саммит с Байденом после инцидента в Секторе Газа, где в результате ракетного удара по больнице погибли сотни жителей.

В заявллении сказано, что президент США выразил соболезнования в связи с гибелью людей в палестинской больнице.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ответсвенность за ракетный удар в Газе лежит на США.