Что делать, если ключ зажигания пропал

Как действовать при потере ключа зажигания

2:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Потеря ключа зажигания — ситуация, которая может выбить из колеи любого автовладельца. Без него нет возможности открыть автомобиль или запустить двигатель.

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Первое, что стоит сделать — попробовать найти пропажу. Зачастую ключ находится в самом очевидном месте, которое мы могли не заметить с первого раза. Если поиск не дал результата, нужно приступать к созданию дубликата. К тому же, не исключено, что ключ мог быть украден. В таком случае крайне важно предотвратить возможный угон автомобиля.

Как действовать, если потерян ключ



После осознания, что ключа нет, важно не поддаваться панике. Спокойствие — первый шаг к решению проблемы. Стоит осмотреться вокруг: иногда ключ оказывается совсем рядом, например, на скамейке или в другом кармане. Водители нередко забывают ключи дома или в офисе. Бывает и так, что ключ остался в машине, а дверь уже захлопнута. Это тоже не повод для отчаяния: можно использовать запасной ключ или вызвать специалистов, которые помогут открыть замок без повреждений.

Что делать, если ключ не найден



Если ключ действительно утерян, можно сделать его дубликат. Если у вас классический ключ без чипа, задача несложная, особенно если есть запасной. Специалисты могут сделать дубликат и по замку. Но современные ключи с чипом требуют большего внимания. В таких случаях нужно обращаться в дилерский центр. Придётся заплатить и подождать, но это единственный способ восстановить функционал ключа.

Как поступить, если ключ украли



Если есть подозрение, что ключ украли, нужно действовать быстро. У злоумышленника появится прямая возможность угнать авто, если не принять меры. В такой ситуации создание дубликата недостаточно. Придётся перепрограммировать иммобилайзер, чтобы старый ключ стал бесполезен. Новый ключ с обновлённым чипом сделает автомобиль безопасным. Кроме того, стоит обязательно обратиться в полицию и сообщить о краже. Это может помочь в случае попытки угона.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

