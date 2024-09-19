Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
Как освежить интерьер: простые идеи
Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания
Никита Баранок: Дзюба мотивирует футболистов "Акрона"
Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
Распознать и победить: почему в урожае капусты может развиться внутренняя гниль
Скрытые жемчужины России: куда поехать за пределы Москвы и Питера?
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции
Канчельскис прокомментировал заявление Глушенкова по поводу игры в сборной России

Что делать, если ключ зажигания пропал

Как действовать при потере ключа зажигания
2:14
Авто

Потеря ключа зажигания — ситуация, которая может выбить из колеи любого автовладельца. Без него нет возможности открыть автомобиль или запустить двигатель.

Как действовать при потере ключа зажигания
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое, что стоит сделать — попробовать найти пропажу. Зачастую ключ находится в самом очевидном месте, которое мы могли не заметить с первого раза. Если поиск не дал результата, нужно приступать к созданию дубликата. К тому же, не исключено, что ключ мог быть украден. В таком случае крайне важно предотвратить возможный угон автомобиля.

Как действовать, если потерян ключ


После осознания, что ключа нет, важно не поддаваться панике. Спокойствие — первый шаг к решению проблемы. Стоит осмотреться вокруг: иногда ключ оказывается совсем рядом, например, на скамейке или в другом кармане. Водители нередко забывают ключи дома или в офисе. Бывает и так, что ключ остался в машине, а дверь уже захлопнута. Это тоже не повод для отчаяния: можно использовать запасной ключ или вызвать специалистов, которые помогут открыть замок без повреждений.

Что делать, если ключ не найден


Если ключ действительно утерян, можно сделать его дубликат. Если у вас классический ключ без чипа, задача несложная, особенно если есть запасной. Специалисты могут сделать дубликат и по замку. Но современные ключи с чипом требуют большего внимания. В таких случаях нужно обращаться в дилерский центр. Придётся заплатить и подождать, но это единственный способ восстановить функционал ключа.

Как поступить, если ключ украли


Если есть подозрение, что ключ украли, нужно действовать быстро. У злоумышленника появится прямая возможность угнать авто, если не принять меры. В такой ситуации создание дубликата недостаточно. Придётся перепрограммировать иммобилайзер, чтобы старый ключ стал бесполезен. Новый ключ с обновлённым чипом сделает автомобиль безопасным. Кроме того, стоит обязательно обратиться в полицию и сообщить о краже. Это может помочь в случае попытки угона.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Тыква, тушённая на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Последние материалы
Канчельскис прокомментировал заявление Глушенкова по поводу игры в сборной России
Солёные огурцы и квашеная капуста в рационе для снижения веса
JAMA Network Open: чай и ягоды помогут снизить риск деменции
Рецепты сбалансированных завтраков с белками и углеводами
Законопроект о комплексном урегулировании задолженности может быть внесён в Госдуму осенью
Актуальные направления в дизайне интерьеров
Почему лучшие места в самолёте — у туалета: советы опытного путешественника
От замаринованных кусочков до аппетитного шашлыка: пошаговая инструкция
Миранчук спас "Атланту" от поражения
Учёные создали технологию переработки лигнина для производства полимеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.