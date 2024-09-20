Банки не смогут брать комиссию за переводы в пользу государства по СБП

ЦБ запретил банкам брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 ноября российские банки отменяют комиссию за переводы граждан в пользу государства через систему быстрых платежей (СБП), сообщает "РГ". Это касается оплаты услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и других платежей.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

ЦБ РФ также расширит возможности СБП, добавив опцию оплаты через портал госуслуг.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов через СБП в 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы можно будет не только переводить деньги другому человеку без комиссии, но и пополнять собственные электронные кошельки.

Уточнения

Система быстрых платежей (СБП) — система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору (в настоящее время — по номеру телефона) получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организациях.



"Госуслуги" — справочно-информационный интернет-портал.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.