Россиянам рассказали о пользе манго для здоровья

Употребление манго благотворно сказывается на здоровье кожи и иммунитете — врач

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал радио "Sputnik" о пользе манго для организма.

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По словам эксперта, в манго присутствуют вещества, которые обладают противовоспалительным и омолаживающим действием, витамин C, пищевые волокна и аскорбиновая кислота.

"Это флавоноиды, это каротиноиды, обладающие противовоспалительным и омолаживающим действием. Это витамин C, аскорбиновая кислота, стимулирующая иммунитет, поддерживающая коллаген соединительной ткани. Соответственно, включение в рацион манго благотворно сказывается на здоровье кожи. Витамин С также способствует усвоению железа. Манго содержит пищевые волокна очень большой группы, как растворимые, так и нерастворимые, причём в очень удачном балансе — растворимые преобладают. Эти волокна поддерживают нашу микрофлору и иммунитет", — сообщил Михаил Гинзбург.

Врач отметил, что есть манго лучше после основного блюда в качестве десерта, поскольку фрукт содержит в своём составе большое количество сахара.

"Стандартная порция для фруктов — 100 граммов. В сутки можно 2-3 порции. Если человек следит за весом, лучше 2, а если следит за здоровым питанием, лучше 3", — заключил специалист.

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