В новом сезоне Театр имени Моссовета поставит спектакли по Шекспиру, Чехову, Гоголю и Маяковскому

Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон

В Театре имени Моссовета начался 102-й по счёту сезон. К открытию нового сезона была приурочена выставка с посещением мемориального кабинета режиссера Юрия Завадского. Он прослужил в театре без малого 40 лет.

Чёрно-белые фотографии на стене засвидетельствовали моменты его работы, репетиции, обсуждение творческих планов с коллегами, а порой и досуг.

В театре работает мемориальный кабинет Юрия Завадского

На фото здесь — Вера Марецкая, Фаина Раневская, Ростислав Плятт, ещё совсем юная Маргарита Терехова. Также — стильные эскизы Завадского, художника по первому образованию. Один из интереснейших экспонатов экспозиции старинный — черный телефон. Если снять его трубку можно услышать голос самого Мэтра. Такая вот остроумная придумка… И ещё книги, книги, бесконечные книги, словно "говорящая декорация". Завадского в театре помнят.

Кабинет Юрия Завадского смогли посетить гости и журналисты

О нём очень трогательно рассказал Евгений Юрьевич Стеблов, которому коллеги на открытии вручили премию "За честь и достоинство". Вторую такую же премию получил Александр Голобородько. Легендарные актёры, гордость театра.

"Мы приходили к Юрию Александровичу, — вспоминал Евгений Юрьевич Стеблов, — он был нормальный, живой, красивый человек. Он всегда был элегантный, всегда с юмором, темпераментный, импульсивный. В то же время у него были свои строгие принципы, которые он вольно или невольно исповедовал, когда встречался с труппой. Он был талантливым режиссером, ранимым человеком. И мне кажется, если открыли музей, значит, хотят сохранить атмосферу, которую задавал Завадский. Атмосфера Серебряного века — это какой-то комплекс культурных основ. Вообще в искусстве ничего объяснить нельзя, можно только следовать этому духу. Можно только чувствовать, а если не почувствовал, то бесполезно объяснять".

И действительно руководство театра в этом году решило следовать этому необъяснимому духу — сохранение ценных традиций, в предстоящем сезоне намечен целый ряд подобных событий. Они посвящены историческим, легендарным личностями, например, ещё одно открытие мемориального кабинета и вечер памяти режиссера Павла Осиповича Хомского, который в свое время работал с Мейерхольдом и собрал первую труппу театра Моссовета. Также в театре проведут вечер памяти Леонида Зорина к 100-летию со дня его рождения и отметят 90 лет со дня рождения Сергея Юрского. Режиссёром проектов выступит Марина Брусникина.

Ну и как же без премьер в новом году?

102-й сезон обещает зрителям девять премьер, в числе которых спектакль Андрея Кончаловского по трагедии Уильяма Шекспира "Макбет" и "Чайка" Чехова. Планы коллектива объявил на сборе труппы художественный руководитель театра Евгений Марчелли. Среди них — "Сны Городничего" по произведениям Гоголя, автором инсценировки и режиссёр здесь выступит Павел Пархоменко. "Клоп" Владимира Дашкевича и Юлия Кима по пьесе Владимира Маяковского поставит Алла Сигалова. Главный режиссёр Евгений Марчелли решил порадовать зрителя музыкальным спектаклем "Три мушкетёра".

Руководство театра подробно рассказало о планах на сезон

В прошлом сезоне его блестящая музыкальная постановка "Бременские музыканты" превзошла все ожидания и по зрительскому успеху, и по кассовому сбору. Премьерный спектакль вошёл в основную конкурсную программу Большого детского фестиваля и Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" (7 номинаций), номинирован на Международную премию зрительских симпатий "Звезда Театрала-2024" — " Лучший спектакль для детей и юношества"

На сцене "Под крышей" пройдут "Монолог на двоих" под руководством режиссера Андрея Максимова, "Похищение эс" Петра Гладилина и режиссера Татьяны Архипцовой. Также выйдет работа Евгении Тикиджи-Хамбурьян "Машенька", а ещё одно название спектакля режиссёра Сергея Аронина будет объявлено дополнительно.

Запланировало руководство театра и специальное мероприятие — это режиссерская лаборатория по пьесе Леонида Леонова "Нашествие". Показ состоится 9 мая в честь 80-летия со дня Великой победы. Планов у театра достаточно много, он не собирается сбавлять обороты и отставать от прошлого сезона. Хотя надо отметить, что прошлый сезон был очень яркий и по количеству выпущенных работа, и по отзывам зрителей.

А также в прошлом году удалось выпустить не только много спектаклей, но и сделать, не останавливая показов сложнейшие ремонтные работы. Театр провёл капитальный ремонт, сделал реконструкцию сала "Аквариум", полное световое и звуковое переоборудование Основной сцены. Репетиции шли под стук отбойных молотков, тем не менее, ремонт почти закончился, результат — отреставрированное и отремонтированное здание.

Вообще многие присутствующих гости, журналисты отметили, что сегодня театр выглядит каким-то обновленным, посвежевшим. Но, может быть, волшебное преображение произошло во многом благодаря виду отдохнувшим, поднабравшим сил артистам. Это и Мария Кнушевицкая, и Анатолий Васильев, и Ольга Остроумова, и Елена Валюшкина, и Евгений Стеблов, и Александр Голобородько, и Ирина Климова, и Екатерина Гусева, и режиссёр Андрей Кончаловский и многие другие.

А может быть, настроение ещё приподнялось после радостной новости — оклады с 1 сентября 2024 проиндексированы на 15%.

Поэтому творческий коллектив Театра Моссовета готов "нырнуть" в новый сезон и в экспрессивном театральном вихре увлечь за собой зрителя…

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Зава́дский ( 30 июня (12 июля) 1894, Москва — 5 апреля 1977 года, там же) — советский театральный режиссёр, актёр и педагог. Главный режиссёр Театра-студии Юрия Завадского (1924—1936), Центрального театра Красной Армии (1932—1935), Ростовского театра драмы имени М. Горького (1936—1940) и Театра имени Моссовета (1940—1977).



Госуда́рственный академи́ческий теа́тр и́мени Моссове́та — драматический театр в Москве, отмеченный орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Основан в 1923 году литератором и режиссёром Сергеем Прокофьевым как театр рабочих Московского губернского совета профессиональных союзов.

