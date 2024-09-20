Украинские заводы столкнулись с критическим дефицитом пшеницы

Украинские перерабатывающие заводы испытывают острый дефицит продовольственной пшеницы. По словам директора союза "Мукомолы Украины" Родиона Рыбчинского, у многих предприятий запасов хватит лишь на месяц, сообщает "Лента".
Несмотря на постановление правительства, обязывающее мукомольные предприятия иметь двухмесячный запас муки, ситуация с пшеницей становится критичной.
Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко прогнозирует рост стоимости хлеба на 10-20% в связи с повышением цен на электроэнергию.
Если ситуация не изменится, то уже в сентябре Украина может столкнуться с дефицитом хлеба.
Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.
Запас — предметы (вещи), находящиеся на хранении в целях дальнейшего использования.
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