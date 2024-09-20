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Украинские заводы столкнулись с критическим дефицитом пшеницы

На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы
0:43
Экономика

Украинские перерабатывающие заводы испытывают острый дефицит продовольственной пшеницы. По словам директора союза "Мукомолы Украины" Родиона Рыбчинского, у многих предприятий запасов хватит лишь на месяц, сообщает "Лента".

На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

Несмотря на постановление правительства, обязывающее мукомольные предприятия иметь двухмесячный запас муки, ситуация с пшеницей становится критичной.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко прогнозирует рост стоимости хлеба на 10-20% в связи с повышением цен на электроэнергию.

Если ситуация не изменится, то уже в сентябре Украина может столкнуться с дефицитом хлеба.

Уточнения

Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.

Запас — предметы (вещи), находящиеся на хранении в целях дальнейшего использования. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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