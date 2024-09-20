Упрощённые отжимания: тернистый путь к крепким мышцам

Как выполнять отжимания с колен: советы для новичков

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Отжимания — это классическое упражнение для тренировки мышц верхней части тела, но не все могут выполнить их правильно и с полной амплитудой. Для новичков идеальным вариантом станут отжимания с колен, которые помогут освоить технику и подготовиться к более сложным упражнениям.

Фото: Own work by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0

Какие мышцы работают?

Отжимания с колен активируют множество мышц. Несмотря на меньшую нагрузку, они задействуют те же группы мышц, что и классические отжимания.

В чем польза?

Хотя отжимания с коленами — это облегченная версия, они все равно приносят значительные преимущества. Регулярные занятия помогут укрепить мышцы рук, кора и плечевого пояса, подготавливая вас к выполнению стандартных отжиманий. Также это упражнение сделает ваши руки и плечи более подтянутыми, что особенно оценят женщины, стремящиеся к улучшению зоны декольте.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

