Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему лучше обрезать гортензии осенью, а не весной? Раскрываем преимущества
На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы
Употребление манго благотворно сказывается на здоровье кожи и иммунитете — врач
Как сделать спальню идеальным местом для отдыха
Как правильно замаскировать царапины на кузове авто
Творожно-рисовая запеканка с тыквой: вкусный, полезный и красивый завтрак, полдник или ужин
ЦБ запретил банкам брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП
Как выбрать бюджетные продукты для сбалансированного рациона
Эксперт раскрыл, как изменятся цены на отдых, начиная с 1 октября 2024 года

Упрощённые отжимания: тернистый путь к крепким мышцам

Как выполнять отжимания с колен: советы для новичков
0:58
Спорт

Отжимания — это классическое упражнение для тренировки мышц верхней части тела, но не все могут выполнить их правильно и с полной амплитудой. Для новичков идеальным вариантом станут отжимания с колен, которые помогут освоить технику и подготовиться к более сложным упражнениям.

Как выполнять отжимания с колен: советы для новичков
Фото: Own work by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0

Какие мышцы работают?

Отжимания с колен активируют множество мышц. Несмотря на меньшую нагрузку, они задействуют те же группы мышц, что и классические отжимания.

В чем польза?

Хотя отжимания с коленами — это облегченная версия, они все равно приносят значительные преимущества. Регулярные занятия помогут укрепить мышцы рук, кора и плечевого пояса, подготавливая вас к выполнению стандартных отжиманий. Также это упражнение сделает ваши руки и плечи более подтянутыми, что особенно оценят женщины, стремящиеся к улучшению зоны декольте.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если ключ зажигания пропал

После потери ключа важно не паниковать: иногда он оказывается совсем рядом, но в случае кражи необходимо срочно действовать, чтобы предотвратить угон

Как действовать при потере ключа зажигания
Как приготовить вкусный паштет с минимальными усилиями
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Мясо, которое тает во рту: технология маринования для сочного шашлык
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Этот простой трюк поможет вам сделать тонкие блины без лишнего жира
Этот простой трюк поможет вам сделать тонкие блины без лишнего жира
Последние материалы
Как правильно замаскировать царапины на кузове авто
Как выполнять отжимания с колен: советы для новичков
Творожно-рисовая запеканка с тыквой: вкусный, полезный и красивый завтрак, полдник или ужин
ЦБ запретил банкам брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП
Как выбрать бюджетные продукты для сбалансированного рациона
Эксперт раскрыл, как изменятся цены на отдых, начиная с 1 октября 2024 года
Экс-глава УЕФА предложил уменьшить количество игроков в футболе
Daily Mail: замороженные мясо и птица иногда полезнее свежих
Избавьтесь от запахов с помощью деревьев: лучшие породы для посадки возле выгребной ямы
ЕС выделит Украине кредит на 35 миллиардов евро под российские активы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.