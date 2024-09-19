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Этот простой трюк поможет вам сделать тонкие блины без лишнего жира

Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
1:09
Еда

Приготовление идеальных тонких блинчиков требует не только навыков, но и знания маленьких хитростей, которые помогут избежать распространённых ошибок.

Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Одним из главных моментов является использование масла. Чтобы блины не получились слишком жирными, и масло не стекало по подбородку, важно не лить его на сковороду перед каждым блином. Вместо этого смажьте сковороду тонким слоем масла с помощью кулинарной силиконовой кисточки.

Если у вас нет кисточки под рукой, её легко заменить обычной картофелиной. Просто разрежьте картофелину пополам, обмакните в масло, налитое в блюдце, и смажьте сковороду. Чтобы не обжечься, наколите картофель на вилку. Кстати, вместо картошки можно использовать луковицу, но стоит помнить, что её запах может остаться на сковороде.

Ещё один способ избежать пригорания блинов — добавить несколько ложек растительного масла прямо в тесто. Это поможет сделать тесто более эластичным и предотвратит прилипание даже без частого смазывания сковороды.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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