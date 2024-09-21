ЕС ищет альтернативу украинскому газовому транзиту

Европа спешно ищет варианты сохранения транзита газа через Украину

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце года истекает контракт на транзит российского газа через Украину. Киев отказался от продления, заставляя ЕС искать альтернативные схемы получения российского топлива, сообщает "РИА Новости".

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, CC BY-SA 3.0

Транзит российского газа через Украину обеспечивает пять процентов общего газового импорта ЕС. Закрытие маршрута грозит серьезными проблемами для Европы, особенно для Австрии и Словакии.

Одним из рассматриваемых вариантов является закупка газа в Азербайджане и прокачка его по украинскому трубопроводу, однако этот сценарий маловероятен.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон допустила возможность использования украинской инфраструктуры западными газовыми операторами для покупки российского газа за пределами ЕС, подобно тому, как это уже происходит с нефтью.

В качестве примера приводится схема с нефтепроводом "Дружба", где Венгрия и Словакия смогли урегулировать ситуацию с перекрытием трубопровода, заключив новые соглашения о транзите через Украину и Белоруссию.

Эксперты считают, что подобная схема может быть применена и для газа. Западные операторы могут заранее закупать российский газ, обеспечивая продолжение транзита через Украину.

В противном случае, цены на газ в ЕС могут значительно вырасти, что негативно скажется на энергетической безопасности.

Уточнения

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода. Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под определённым избыточным давлением.





Транзи́т — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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