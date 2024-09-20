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Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно

Корм для кошки: от чего стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье питомца
2:18
Зоосфера

Часто хозяева домашних кошек, стремясь проявить заботу, допускают ошибки в кормлении, что негативно отражается на здоровье питомцев. Чтобы избежать подобных оплошностей, внимательно следите за тем, как и чем вы кормите свою кошку.

Корм для кошки: от чего стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье питомца
Фото: openverse.org by mongider, CC BY-SA 2.0

Еда со стола — под запретом

Многие считают, что немного еды с общего стола не навредит, но для кошек это может быть опасно. Продукты, которые мы едим, часто содержат специи, соль, сахар, красители и консерванты, что вредно для организма животного. Если хочется угостить питомца, выбирайте безопасные продукты — например, варёное мясо без приправ или желток отварного яйца.

Качественный корм — залог здоровья

Экономить на корме — это прямая дорога к проблемам со здоровьем у кошки. Дешёвые корма зачастую содержат мало мяса и много зерновых, которые кошки плохо переваривают. Выбирайте корма с высоким содержанием мяса, субпродуктов и витаминов. Особенно полезны беззерновые корма — они легче усваиваются и содержат больше питательных веществ.

Ожирение — опасный враг

Чрезмерное количество пищи может привести к ожирению. У кошек, как и у людей, избыток калорий может вызвать проблемы с весом, что в свою очередь ведёт к болезням, таким как артрит и сердечные заболевания. Чтобы избежать этого, строго соблюдайте режим кормления и контролируйте порции.

Забота о воде — важная часть питания

Кошки должны получать достаточное количество воды ежедневно. Убедитесь, что вода всегда свежая, миска чистая и стоит в доступном для питомца месте. Отличным вариантом станет фонтанчик для кошек или влажный корм, который помогает поддерживать необходимый водный баланс.

Постепенность в смене корма

Резкая смена корма может стать стрессом для кошки. Если возникает необходимость перейти на новый корм, делайте это постепенно. Начните с добавления небольшого количества нового корма к привычному рациону и увеличивайте его долю в течение 10 дней, чтобы кошка могла адаптироваться без лишних переживаний.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Зерно́ — плод хлебных злаков, семя зерновых бобовых культур, также семя иных растений.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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