Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно

Часто хозяева домашних кошек, стремясь проявить заботу, допускают ошибки в кормлении, что негативно отражается на здоровье питомцев. Чтобы избежать подобных оплошностей, внимательно следите за тем, как и чем вы кормите свою кошку.
Многие считают, что немного еды с общего стола не навредит, но для кошек это может быть опасно. Продукты, которые мы едим, часто содержат специи, соль, сахар, красители и консерванты, что вредно для организма животного. Если хочется угостить питомца, выбирайте безопасные продукты — например, варёное мясо без приправ или желток отварного яйца.
Экономить на корме — это прямая дорога к проблемам со здоровьем у кошки. Дешёвые корма зачастую содержат мало мяса и много зерновых, которые кошки плохо переваривают. Выбирайте корма с высоким содержанием мяса, субпродуктов и витаминов. Особенно полезны беззерновые корма — они легче усваиваются и содержат больше питательных веществ.
Чрезмерное количество пищи может привести к ожирению. У кошек, как и у людей, избыток калорий может вызвать проблемы с весом, что в свою очередь ведёт к болезням, таким как артрит и сердечные заболевания. Чтобы избежать этого, строго соблюдайте режим кормления и контролируйте порции.
Кошки должны получать достаточное количество воды ежедневно. Убедитесь, что вода всегда свежая, миска чистая и стоит в доступном для питомца месте. Отличным вариантом станет фонтанчик для кошек или влажный корм, который помогает поддерживать необходимый водный баланс.
Резкая смена корма может стать стрессом для кошки. Если возникает необходимость перейти на новый корм, делайте это постепенно. Начните с добавления небольшого количества нового корма к привычному рациону и увеличивайте его долю в течение 10 дней, чтобы кошка могла адаптироваться без лишних переживаний.
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