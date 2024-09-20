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Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой

Творожно-рисовая запеканка с тыквой: вкусный, полезный и красивый завтрак, полдник или ужин
1:23
Еда

Представьте себе уютный осенний вечер, когда вокруг охлажденный воздух наполняется ароматами опадающих листьев и пряностей. В такие моменты особенно хочется окунуться в атмосферу домашнего тепла и уюта, и что может быть лучше, чем ароматная запеканка, которая сочетает в себе нежность творога, питательность риса и яркость осенней тыквы?

Творожно-рисовая запеканка с тыквой: вкусный, полезный и красивый завтрак, полдник или ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, CC BY-SA 4.0

Эта творожно-рисовая запеканка с тыквой не только подарит вам наслаждение великолепным вкусом, но и согреет душу, наполнив дом уютом и любовью.

Ингредиенты:

  • творог 9% — 1 ⅕ кг;
  • яйца куриные — 6 штук;
  • тыква — 250 г;
  • сахар — 4 столовые ложки;
  • соль — 3 щепотки;
  • рис — 0,5 стакана.

Приготовление

  1. Отварите рис в подсоленной воде в пропорции 1:2, остудите его. Измельчите мякоть тыквы блендером и соедините с рисом.
  2. Вбейте яйца в творог, добавьте сахар и соль, пробейте при помощи блендера до однородного состояния.
  3. Соедините творог с тыквой и рисом. Хорошо перемешайте массу.
  4. Смажьте форму растительным маслом и выложите в неё творожно-рисовую смесь.
  5. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и запекайте 50 минут.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде. Перед запеканием блюдо смазывают сверху маслом и взбитым яйцом для поверхностной корочки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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