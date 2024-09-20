Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой

Представьте себе уютный осенний вечер, когда вокруг охлажденный воздух наполняется ароматами опадающих листьев и пряностей. В такие моменты особенно хочется окунуться в атмосферу домашнего тепла и уюта, и что может быть лучше, чем ароматная запеканка, которая сочетает в себе нежность творога, питательность риса и яркость осенней тыквы?
Эта творожно-рисовая запеканка с тыквой не только подарит вам наслаждение великолепным вкусом, но и согреет душу, наполнив дом уютом и любовью.
Ингредиенты:
Приготовление
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде. Перед запеканием блюдо смазывают сверху маслом и взбитым яйцом для поверхностной корочки.
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