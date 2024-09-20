Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой

Творожно-рисовая запеканка с тыквой: вкусный, полезный и красивый завтрак, полдник или ужин

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе уютный осенний вечер, когда вокруг охлажденный воздух наполняется ароматами опадающих листьев и пряностей. В такие моменты особенно хочется окунуться в атмосферу домашнего тепла и уюта, и что может быть лучше, чем ароматная запеканка, которая сочетает в себе нежность творога, питательность риса и яркость осенней тыквы?

Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, CC BY-SA 4.0

Эта творожно-рисовая запеканка с тыквой не только подарит вам наслаждение великолепным вкусом, но и согреет душу, наполнив дом уютом и любовью.

Ингредиенты:

творог 9% — 1 ⅕ кг;

яйца куриные — 6 штук;

тыква — 250 г;

сахар — 4 столовые ложки;

соль — 3 щепотки;

рис — 0,5 стакана.

Приготовление

Отварите рис в подсоленной воде в пропорции 1:2, остудите его. Измельчите мякоть тыквы блендером и соедините с рисом. Вбейте яйца в творог, добавьте сахар и соль, пробейте при помощи блендера до однородного состояния. Соедините творог с тыквой и рисом. Хорошо перемешайте массу. Смажьте форму растительным маслом и выложите в неё творожно-рисовую смесь. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и запекайте 50 минут.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.



Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде. Перед запеканием блюдо смазывают сверху маслом и взбитым яйцом для поверхностной корочки.

