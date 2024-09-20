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Маленький секрет опытных водителей: как убрать царапины за копейки

Как правильно замаскировать царапины на кузове авто
1:32
Авто

Многие начинающие автомобилисты воспринимают появление любой царапины на лакокрасочном покрытии как настоящий приговор для своего автомобиля. В стремлении сохранить машину в идеальном состоянии они готовы пойти на многое.

Как правильно замаскировать царапины на кузове авто
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Но более опытные водители понимают, что избежать мелких повреждений невозможно: рано или поздно на кузове появится царапина, а может, и не одна. Однако не стоит паниковать — если царапины не слишком глубокие, их можно не только замаскировать, но и сделать практически незаметными.

Почему краска — не лучший выбор?

Безусловно, использование краски может сделать повреждение менее заметным. Однако главная сложность — это подбор нужного оттенка. Достаточно немного ошибиться, и "замаскированная" область станет ещё более заметной, чем до этого. К тому же автоэмаль — не дешёвое удовольствие. Конечно, одна банка краски не разорит автомобилиста, но когда нужно закрасить лишь небольшую царапину, тратиться не захочется.

Простое решение

Есть более простой и доступный способ устранить мелкие царапины — это лак для ногтей. Он стоит недорого и отличается маленьким объёмом. Кроме того, выбор оттенков в магазинах поражает своим разнообразием, что значительно упрощает подбор нужного цвета. Даже если вы допустили ошибку с цветом, исправить её легко — достаточно быстро удалить лак и попробовать снова.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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