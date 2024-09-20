Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты

Как приготовить вкусный паштет с минимальными усилиями

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Паштет — это сытное и аппетитное блюдо, которое может стать отличным дополнением как праздничного стола, так и повседневного завтрака. Особенность домашнего паштета заключается в том, что вы сами контролируете его состав, исключая лишнюю соль, консерванты и эмульгаторы, часто встречающиеся в покупных вариантах.

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Эксперт рекомендует попробовать приготовить паштет в домашних условиях. Это просто, вкусно и полезно! Вам понадобятся всего несколько ингредиентов: куриная печень, сливочное масло, чеснок, сливки, коньяк, лавровый лист, сахар, перец и немного соли.

Для начала нарежьте куриную печень небольшими кусочками и обжарьте её на сливочном масле. Через пару минут добавьте мелко нарезанный чеснок. Как только печень слегка подрумянится, снимите сковороду с огня.

Когда печень остынет, отправьте её вместе с соком в чашу блендера и измельчите до гладкости. Тем временем прогрейте сливки на той же сковороде в течение пяти минут, а затем добавьте их к паштету и снова взбейте. Для последнего штриха добавьте немного коньяка, сахара и специй. Отправьте паштет в духовку при 190°C на 30 минут.

Готовое блюдо поразит своей нежностью и вкусом, особенно гурманов, которые оценят его богатство аромата и текстуры.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.



