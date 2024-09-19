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Мясо, которое тает во рту: технология маринования для сочного шашлык

От замаринованных кусочков до аппетитного шашлыка: пошаговая инструкция
1:52
Еда

Шашлык — одно из самых любимых блюд на пикниках и дачных застольях. Но чтобы он получился действительно сочным, ароматным и мягким, необходимо правильно его замариновать. Самый лучший способ, проверенный годами, — это маринад на основе кисломолочных продуктов.

От замаринованных кусочков до аппетитного шашлыка: пошаговая инструкция
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Кислая среда маринада размягчает волокна мяса, делая его более нежным и сочным. Идеальным вариантом станет смесь кефира, йогурта или простокваши. Кроме того, эти продукты позволяют мясу приобрести насыщенный вкус и аромат.

Для приготовления маринада возьмите 500-600 мл кефира или йогурта, добавьте 2-3 зубчика измельченного чеснока, 1 ст. л. соли, черный молотый перец, а также любые другие специи и травы по вкусу. Можно использовать сушеный кинзу, тмин, кориандр, базилик или даже несколько ложек красного вина.

Мясо для шашлыка нарежьте крупными кубиками или полосками и полностью погрузите в маринад. Накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов, а лучше на всю ночь. Чем дольше мясо будет находиться в маринаде, тем нежнее и мягче оно станет.

Перед приготовлением шашлыка достаньте мясо из маринада, обсушите его бумажными полотенцами и нанизывайте на шампуры. Не забывайте периодически переворачивать шашлык, чтобы он равномерно пропекся. Готовность определяйте, прокалывая кусочки — сок должен быть прозрачным.

Кисломолочный маринад не только размягчает мясо, но и придает ему особый аромат и пикантный вкус. Попробуйте этот способ, и ваш шашлык станет истинным деликатесом на любом пикнике!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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