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Как правильно обрезать гортензии осенью

Почему лучше обрезать гортензии осенью, а не весной? Раскрываем преимущества
2:03
Садоводство » Цветы

Гортензии — популярные декоративные кустарники, радующие обильным цветением на протяжении всего лета. Чтобы сохранить их здоровье и сформировать красивую пышную крону, необходимо ежегодно проводить обрезку. Но когда именно делать это — весной или осенью? Оптимальное время для обрезки гортензий — именно осенний сезон.

Почему лучше обрезать гортензии осенью, а не весной? Раскрываем преимущества
Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs, CC BY-SA 3.0

Основные причины, по которым обрезку гортензий лучше выполнять осенью:

1. Подготовка к зимовке

Обрезка осенью способствует лучшей подготовке куста к холодному времени года. После обрезки растение направляет свои силы на укоренение и утолщение оставшихся побегов, а не на рост новых. Это делает его более устойчивым к морозам.

2. Предотвращение вымерзания

Если обрезать гортензию весной, можно повредить или вообще потерять цветочные почки, сформировавшиеся за зиму. Осенняя обрезка этого не допускает, так как она проводится до начала периода покоя.

3. Стимуляция обильного цветения

Обрезка, выполненная осенью, активизирует процессы закладки новых цветочных почек на следующий сезон. Это обеспечивает пышное цветение гортензии летом.

4. Профилактика заболеваний

Осенью на кусте меньше свежих ран, которые могли бы служить "воротами" для различных болезней. Кроме того, в это время меньше активны вредные микроорганизмы.

5. Эстетичный внешний вид

Обрезанные осенью гортензии выглядят более аккуратно и эстетично в период покоя, когда растения сбрасывают листву.

Идеальное время для обрезки гортензий — вторая половина октября-ноябрь, когда куст уже сбросил листву. Обрезают побеги примерно на 30-50 см от основания, оставляя 4-5 пар здоровых почек. При этом удаляются старые, поврежденные и лишние побеги.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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