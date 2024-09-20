В октябре путешествия по России подешевеют на 20%: новые возможности для туристов

Эксперт раскрыл, как изменятся цены на отдых, начиная с 1 октября 2024 года

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В октябре путешествия по России обойдутся туристам на 10-20% дешевле, чем летом, а также появится большое количество горящих туров за границу, сообщил доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Фото: www.freepik.com

Снижение цен на внутрироссийские поездки связано с завершением высокого сезона и падением спроса на отдых. Однако Гареев предупреждает, что авиабилеты по популярным направлениям остаются дороже прошлогодних, сообщает Финансы Mail.

Стоимость экскурсионных туров по России будет сильно зависеть от региона и длительности поездки. Например, тур на Северный Кавказ (Ингушетия, Северная Осетия, Чечня и Дагестан) на пять дней стоит от 62 тыс. руб., поездка на Сахалин в октябре обойдётся минимум в 158 тыс. руб., а тур в Калининградскую область на шесть дней стартует от 80 тыс. руб. Самый бюджетный вариант — путешествие по Башкирии, которое будет стоить от 30 тыс. руб.

Что касается зарубежных поездок, по словам эксперта, можно ожидать множество выгодных горящих предложений. Например, недельные туры в Турцию для двоих с питанием "всё включено" начинаются от 100 тыс. руб., в Египет — от 130 тыс. руб., в ОАЭ — от 160 тыс. руб. Туры в Таиланд на семью из 3-4 человек могут варьироваться от 250 тыс. руб. до 1 млн руб., в зависимости от запросов туристов.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

