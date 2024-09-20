Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Как самостоятельно собрать семена бархатцев

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы до сих пор уверены, что собирать семена бархатцев не нужно, так как они могут сами вырасти в следующем году. Однако это распространённое заблуждение. Если вы хотите сохранить декоративные свойства цветов и добиться хорошей всхожести, семена нужно собирать вовремя.

Фото: public-domain-image.com by Leon Brooks

Когда собирать семена бархатцев

Идеальное время для сбора семян наступает примерно со второй недели сентября. Признаком того, что семена готовы, являются увядшие кусты и стебли растений. Если вы заметили такую картину, дождитесь безветренной и сухой погоды и приступайте к сбору.

Как собирать семена

Используя ножницы или секатор, срежьте полностью сухие коробочки с дозревшими семенами. Затем оставьте их в сухом, хорошо проветриваемом месте для полного высыхания. После этого переместите семена в бумажный пакет или коробку для хранения.

Если семена ещё влажные, необходимо срезать увядшие цветы вместе со стеблями и связать их в небольшие букеты. Подвесьте букеты вниз коробочками, подстелив газету или другую бумагу. Когда семена полностью высохнут, они сами опадут, и вы сможете собрать их для хранения.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

