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Недорогие альтернативы мясу и рыбе для вашего стола

Как выбрать бюджетные продукты для сбалансированного рациона
1:33
Еда

Многие считают, что здоровое питание требует больших затрат, но на самом деле можно сбалансировать рацион из доступных продуктов, утверждает диетолог и доктор медицинских наук Алексей Березников.

Как выбрать бюджетные продукты для сбалансированного рациона
Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle, PDM

Эксперт напоминает, что в основе правильного питания должны быть мясо, рыба, овощи, фрукты, крупы, яйца и молочные продукты. Действительно, мясо и рыба могут показаться дорогими, но это не означает, что нужно приобретать только дорогие вырезки.

Березников отмечает, что питательные вещества, такие как белок и коллаген, содержатся не только в дорогих частях мяса. Например, сердечки и желудки столь же полезны, а костные бульоны богаты коллагеном, который положительно влияет на здоровье суставов.

Чтобы дополнительно получить белок, можно использовать более доступные продукты, такие как бобовые. Гороховый суп и блюда из фасоли — это быстро, просто и очень питательно, подчеркивает специалист.

Что касается рыбы, по словам эксперта, не стоит гнаться за дорогими видами. Доступные виды, такие как скумбрия, мойва, минтай и карась, по своим питательным свойствам не уступают форели или семге.

В завершение, Алексей Березников советует печь домашний хлеб вместо того, чтобы покупать его в магазине. Это не только экономично, но и полезнее, так как в домашней выпечке нет вредных добавок.

Уточнения

Диетоло́гия (от греч. δίαιτα — образ жизни и питания, и λόγος — учение) — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях. Другое название диетологии — клиническое питание.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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