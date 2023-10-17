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Медведев обвинил США в ударе по больнице в Секторе Газа

0:57
Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, кто несёт ответственность за удар по больнице в Секторе Газа.

Медведев обвинил США в ударе по больнице в Секторе Газа
Фото: Нейросеть Шедеврум

Экс-президент России назвал удар по медицинскому учреждению в Секторе Газа военным преступлением.

"Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он заявил, что вина лешит на США, которые, по словам российского политика, лживо говорят о защите демократических ценностей.

Ранее Алексей Арестович* призвал не торопиться обвинять Израиль в ударе по больнице в Секторе Газа. 

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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