Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, кто несёт ответственность за удар по больнице в Секторе Газа.
Экс-президент России назвал удар по медицинскому учреждению в Секторе Газа военным преступлением.
"Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК", — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он заявил, что вина лешит на США, которые, по словам российского политика, лживо говорят о защите демократических ценностей.
Ранее Алексей Арестович* призвал не торопиться обвинять Израиль в ударе по больнице в Секторе Газа.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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