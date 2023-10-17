Арестович* высказался об ударе по больнице в Секторе Газа: Я бы сначала разобрался

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Алексей Арестович* отреагировал на новость об ударе по больнице в Секторе Газа.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Арестович* обратил внимание на то, что в 20.23 ХАМАС заявил о запуск ракеты по Хайфе, однако удара так и не последовало.

"Зато в этот же самый момент прилетело по больнице в Секторе Газа и начались взрывы", — написал украинский военный аналитик в своём Telegram-канале.

Экс-советник офиса Владимира Зеленского отметил, что на Израиль посыпались обвинения со всех сторон.

"А я бы сначала разобрался", — объяснил свою позицию Арестович.

Ранее в Сети появилось видео ракетного удара по больнице в Секторе Газа.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.