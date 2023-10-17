Алексей Арестович* отреагировал на новость об ударе по больнице в Секторе Газа.
Арестович* обратил внимание на то, что в 20.23 ХАМАС заявил о запуск ракеты по Хайфе, однако удара так и не последовало.
"Зато в этот же самый момент прилетело по больнице в Секторе Газа и начались взрывы", — написал украинский военный аналитик в своём Telegram-канале.
Экс-советник офиса Владимира Зеленского отметил, что на Израиль посыпались обвинения со всех сторон.
"А я бы сначала разобрался", — объяснил свою позицию Арестович.
Ранее в Сети появилось видео ракетного удара по больнице в Секторе Газа.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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