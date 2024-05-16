Разбираемся в причинах лишнего веса: от воды до стресса

Как определить, что стало причиной избыточного веса

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Главные причины появления лишнего веса могут быть объяснены через несколько ключевых факторов. Недостаток воды в организме может нарушить процессы обмена веществ на клеточном уровне, приводя к скоплению токсинов и повреждению клеток.

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Отложение питательных веществ в жировые депо из-за недостатка двигательной активности или слабости митохондрий также может способствовать набору лишнего веса.

Повышенный уровень стресса может вызвать увеличение выработки гормона кортизола, что может привести к увеличению расхода энергии, отложению жировой ткани и усилению желания употреблять калорийную пищу.



