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Разбираемся в причинах лишнего веса: от воды до стресса

Как определить, что стало причиной избыточного веса

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Главные причины появления лишнего веса могут быть объяснены через несколько ключевых факторов. Недостаток воды в организме может нарушить процессы обмена веществ на клеточном уровне, приводя к скоплению токсинов и повреждению клеток.

Как определить, что стало причиной избыточного веса
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отложение питательных веществ в жировые депо из-за недостатка двигательной активности или слабости митохондрий также может способствовать набору лишнего веса.

Повышенный уровень стресса может вызвать увеличение выработки гормона кортизола, что может привести к увеличению расхода энергии, отложению жировой ткани и усилению желания употреблять калорийную пищу.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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