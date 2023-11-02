Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира

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Беспощадная израильская военная машина раздавит палестинцев в секторе Газа. Но участь Израиля незавидна.

Фото: www.gazeta.ru

Государство Израиль нарушает свой главный закон

У Израиля нет Конституции, страна управляется законами Торы. "Око за око, глаз за глаз" — это постулаты Торы, и в Ветхом завете Библии описывается, как евреи вырезали деревни язычников, чтобы утвердить единобожие. Идеи Иисуса Христа евреи отвергли, поэтому у них нет в подсознании "любви к врагам", коими они считают палестинцев.

Но в еврейских законах есть и постулаты о любви — заповедь о любви к ближнему впервые встречается в тексте Торы: "Люби ближнего своего, как самого себя". Евреи нарушают сегодня и первую заповедь (по сути, свой главный государственный закон) — о том, что надо любить Бога превыше всего, они скатились в поклонение Мамоне, неслучайно в мире так много анекдотов на тему любви евреев к золоту.

Евреи устраивают у себя ЛГБТ-парады — это прямое нарушение законов Торы. И даже принцип "око за око" не выполняется ими так, как это следует из их главного закона, где впервые было указано о соизмеримости ответа на насилие. То есть за убийство одного человека можно было убить только убийцу, но не вырезать его семью или всё племя обидчика.

Если бы государство Израиль жило по светским законам, возможно, новой библейской катастрофы (рассеяние по земле евреев) можно было бы избежать. Но оно живёт по Божьим, и их постоянное нарушение должно рано или поздно иметь жёсткие последствия. Неслучайно ортодоксальные евреи убеждают своё правительство, что надо признавать Палестину, но сейчас их особенно жёстко останавливают.

Участь Израиля незавидна

Военная сила Израиля превосходит военную силу ХАМАС. В краткосрочной перспективе израильтяне победят, и, вероятно, Америка найдёт вариант решения гуманитарной проблемы Палестины. Возможно, будет международный мандат на этой территории, часть палестинцев мигрируют в Европу, что в интересах США. Но в долгосрочной перспективе участь Израиля незавидна.

Ковровое бомбометание и смерть тысяч детей уйдёт в подсознание мусульман и христиан, и неприятие скатившегося в язычество Израиля будет руководить мнением большинства населения планеты. Израилю будут мстить, и, как говорила героиня одного хорошего фильма, "когда судьба улыбается в таком жестоком и неприглядном деле, как месть, это, как ничто другое, доказывает не только то, что Бог существует, но и то, что ты исполняешь Его волю".

Жить в Израиле и быть израильтянином станет неуютно и даже опасно.

Израиль будет существовать, пока Америка сильна

Израиль будет выживать, пока Америка сильна. Именно на её могуществе держится государство Израиль. Но гегемония США рушится на глазах, они ввязываются в бесконечные конфликты, играя роль мирового жандарма. Это требует ресурсов, а из них у США — только печатный станок, и тот уже перегрелся.

Экономика США имеет огромный дефицит бюджета, который уже не закрывается на долговом рынке. Страны мира уходят от доллара, это долгий процесс, но он необратим. Вместе с крахом доллара Америка ослабнет, начнутся проблемы внутри страны, и уже видно, какими они будут. Отсутствие единства, уходящее в сепаратизм, огромное количество оружия на руках — все будут убивать всех. Это может случиться уже совсем скоро после ноябрьских выборов президента США. Любая проигравшая сторона не признает их итоги, и будут повторены события захвата Капитолия в 2020 году, но в гораздо более страшном масштабе.

Многие государства уже предчувствуют грядущие проблемы США, вливаясь в ряды БРИКС. Они не хотят разделить с США их судьбу потерявшего власть колонизатора. Но этой перспективы совсем не видит Израиль, он идёт по самоубийственному пути в огромной гордыне богоизбранного народа, полагая, что прав только он.

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