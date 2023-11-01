Politico: Байден считает, что политическая карьера Нетаньяху близка к завершению

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Президент США Джо Байден высказал мнение, что карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приближается к завершению, сообщают РИА Новости со ссылкой на Politico.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

В Белом доме ожидают, что Нетаньяху будет признан ответственным за военно-политические ошибки, которые позволили движению ХАМАС атаковать армейские объекты и населенные районы на юге Израиля. Эти события привели к потере жизни около 1,4 тысяч человек, включая детей, женщин и пожилых людей.

По словам двух источников, сам Байден в разговоре с Нетаньяху предложил ему размышлять о уроках, которые он сможет передать своему преемнику.