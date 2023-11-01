Президент США Джо Байден высказал мнение, что карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приближается к завершению, сообщают РИА Новости со ссылкой на Politico.
В Белом доме ожидают, что Нетаньяху будет признан ответственным за военно-политические ошибки, которые позволили движению ХАМАС атаковать армейские объекты и населенные районы на юге Израиля. Эти события привели к потере жизни около 1,4 тысяч человек, включая детей, женщин и пожилых людей.
По словам двух источников, сам Байден в разговоре с Нетаньяху предложил ему размышлять о уроках, которые он сможет передать своему преемнику.
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