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Эксперт заявил, что ни одно арабское государство не вступит в войну с Израилем

1:15
Мир

Ранее сообщалось, что Йеменские военные запустили ракеты в Израиль. О том, последуют ли со стороны Иерусалима ответные удары, рассказал доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт заявил, что ни одно арабское государство не вступит в войну с Израилем
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Он сообщил, что сейчас ситуация в Йемене сейчас такая, что совершенно непонятно, где армия, а где официальные государственные структуры, поскольку весь государственный аппарат Йемена существует в эмиграции. Эксперт отмечает, что поскольку хуситы — это религиозное движение, то они любой подобный международный прецедент используют для активного самопиара в разрезе некоторой исламской идеологии.

"Никто из нормальных полноценных арабских государств сейчас с Израилем воевать не будет, даже Иран этого делать не станет, просто потому что это географически невозможно. То же самое и эти хуситы. У хуситов там, вообще-то, до конца нужно разобраться со своей внутренней ситуацией, потому что там Южный Йемен, Южный Йемен не так давно объявил о политической самостоятельности, поэтому в этой ситуации ввязываться в войну с Израилем — нет", — рассказал Демиденко.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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