Ранее сообщалось, что Йеменские военные запустили ракеты в Израиль. О том, последуют ли со стороны Иерусалима ответные удары, рассказал доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко в беседе с Pravda.Ru.
Он сообщил, что сейчас ситуация в Йемене сейчас такая, что совершенно непонятно, где армия, а где официальные государственные структуры, поскольку весь государственный аппарат Йемена существует в эмиграции. Эксперт отмечает, что поскольку хуситы — это религиозное движение, то они любой подобный международный прецедент используют для активного самопиара в разрезе некоторой исламской идеологии.
"Никто из нормальных полноценных арабских государств сейчас с Израилем воевать не будет, даже Иран этого делать не станет, просто потому что это географически невозможно. То же самое и эти хуситы. У хуситов там, вообще-то, до конца нужно разобраться со своей внутренней ситуацией, потому что там Южный Йемен, Южный Йемен не так давно объявил о политической самостоятельности, поэтому в этой ситуации ввязываться в войну с Израилем — нет", — рассказал Демиденко.
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