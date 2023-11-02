США действуют в отношении израильско-палестинского конфликта по принципу "тяни — толкаем", пояснила в беседе с Pravda.Ru политолог, востоковед Карине Геворгян. По её словам, Израиль обречён как эксклав Америки на Ближнем Востоке.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что после окончания конфликта между Израилем и Палестиной власть в регионе необходимо "передать" третьим странам Ближнего Востока, которые установят безопасность в анклавах сектора Газа.
По мнению Геворгян, вероятнее всего, "центром управления" сектором Газа станет Турция.
"Американцы хотели бы передать полномочия Турции. А дальше предсказать сейчас практически невозможно. Турция — ценный член НАТО. И они сразу начали вести эти переговоры с американцами, что мы там станем разделительной полосой", — пояснила эксперт.
Примечательно, что в речи Блинкена "проскочило" чёткое утверждение, что Вашингтон не допустит взятия под контроль Газы не только ХАМАСом, но и Тель-Авивом, что могло быть расценено как "подножка" для Израиля на фоне масштабной поддержки Штатами ЦАХАЛ.
Как уточнила политолог, сейчас Америке всё равно, Вашингтон стремится усидеть на двух стульях.
"По моему мнению, американцы, может быть, и не понимают, но это вопрос уже к психиатрии, но они действуют таким "тяни — толкаем", потому что именно они легализовали ХАМАС и заставили легализовать ХАМАС. Так что они играют и с теми, и с другим", — пояснила Геворгян.
При таком развитии сценария Израиль может остаться существовать "де-юре", подчеркнула политолог. Так как любая победа ЦАХАЛа не станет триумфом страны, а скорее, наоборот.
"Одно становится понятно: практически Израиль обречён как эксклав Америки на Ближнем Востоке. Любая победа ЦАХАЛа, Израиля не приведёт к победе в среднесрочном или долгосрочном планировании. Она приводит к поражению. Как только Америка перестанет в той или иной форме поддерживать Израиль, он обречён полностью", — резюмировала политолог.
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