Политолог Геворгян: Израиль обречён как эксклав Америки на Ближнем Востоке

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США действуют в отношении израильско-палестинского конфликта по принципу "тяни — толкаем", пояснила в беседе с Pravda.Ru политолог, востоковед Карине Геворгян. По её словам, Израиль обречён как эксклав Америки на Ближнем Востоке.

Фото: Кадр из трансляции.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что после окончания конфликта между Израилем и Палестиной власть в регионе необходимо "передать" третьим странам Ближнего Востока, которые установят безопасность в анклавах сектора Газа.

Анкара "на-гора"

По мнению Геворгян, вероятнее всего, "центром управления" сектором Газа станет Турция.

"Американцы хотели бы передать полномочия Турции. А дальше предсказать сейчас практически невозможно. Турция — ценный член НАТО. И они сразу начали вести эти переговоры с американцами, что мы там станем разделительной полосой", — пояснила эксперт.

Примечательно, что в речи Блинкена "проскочило" чёткое утверждение, что Вашингтон не допустит взятия под контроль Газы не только ХАМАСом, но и Тель-Авивом, что могло быть расценено как "подножка" для Израиля на фоне масштабной поддержки Штатами ЦАХАЛ.

"Тяни — толкаем"

Как уточнила политолог, сейчас Америке всё равно, Вашингтон стремится усидеть на двух стульях.

"По моему мнению, американцы, может быть, и не понимают, но это вопрос уже к психиатрии, но они действуют таким "тяни — толкаем", потому что именно они легализовали ХАМАС и заставили легализовать ХАМАС. Так что они играют и с теми, и с другим", — пояснила Геворгян.

При таком развитии сценария Израиль может остаться существовать "де-юре", подчеркнула политолог. Так как любая победа ЦАХАЛа не станет триумфом страны, а скорее, наоборот.

"Одно становится понятно: практически Израиль обречён как эксклав Америки на Ближнем Востоке. Любая победа ЦАХАЛа, Израиля не приведёт к победе в среднесрочном или долгосрочном планировании. Она приводит к поражению. Как только Америка перестанет в той или иной форме поддерживать Израиль, он обречён полностью", — резюмировала политолог.

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