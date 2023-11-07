Официальный представитель израильской армии обороны Даниэль Хагари объявил, что его страна готова к атакам по всей территории Ближнего Востока в случае возникновения любых угроз безопасности.
По его словам, самые активные боевые действия развернулись в секторе Газа, где проходит наземная операция Израиля. Как пояснил генерал, военные ЦАХАЛ с помощью истребителей Adir F-35 бьют по назначенным целям с дистанции до 200 метров.
"Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля", — приводит комментарий Хагари пресс-служба ЦАХАЛ.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко допустил вмешательство НАТО в конфликт на Ближнем Востоке.
5 ноября стало известно, что израильская армия обороны полностью окружила Газу в ходе наземной операции.
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