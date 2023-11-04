Замглавы МИД Грушко: Москва допускает, что НАТО ввяжется в конфликт на Ближнем Востоке

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Москва допускает, что Североатлантический альянс может вступиться в конфликт на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, США могут подтолкнуть союзников НАТО, если Вашингтону будет это выгодно.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Так, по словам Грушко, если Вашингтону понадобится "придать легитимности" своим шагам в регионе, то сценарий с участием НАТО в конфликте, может стать вполне реальным.

"Скорее всего, фактор НАТО может проявиться в том случае, если США потребуется легитимизировать свои действия или свою позицию, — пояснил замглавы МИД РИА Новости. — Чем больше стран поддерживают, тем это выглядит более легитимно, — они прибегают к поддержке союзников или пытаются её добиться, иногда ломая через колено".

Как пример Грушко привёл войну в Ираке. Две страны-члены блока были категорически против ввода американских войск на территорию, однако Вашингтон сумел убедить союзников, что это необходимо.

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