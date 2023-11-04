Москва допускает, что Североатлантический альянс может вступиться в конфликт на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, США могут подтолкнуть союзников НАТО, если Вашингтону будет это выгодно.
Так, по словам Грушко, если Вашингтону понадобится "придать легитимности" своим шагам в регионе, то сценарий с участием НАТО в конфликте, может стать вполне реальным.
"Скорее всего, фактор НАТО может проявиться в том случае, если США потребуется легитимизировать свои действия или свою позицию, — пояснил замглавы МИД РИА Новости. — Чем больше стран поддерживают, тем это выглядит более легитимно, — они прибегают к поддержке союзников или пытаются её добиться, иногда ломая через колено".
Как пример Грушко привёл войну в Ираке. Две страны-члены блока были категорически против ввода американских войск на территорию, однако Вашингтон сумел убедить союзников, что это необходимо.
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