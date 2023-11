Your browser does not support the audio element.

Москва допускает, что Североатлантический альянс может вступиться в конфликт на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, США могут подтолкнуть союзников НАТО, если Вашингтону будет это выгодно.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.