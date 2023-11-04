NBC: ЕС и США обсуждают "жертву" Украины ради мира с Россией

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Европейские и американские чиновники рассматривают сценарий мирных переговоров по Украине, в том числе от чего Киев может отказаться, ради стабилизации отношений с Москвой, заявили СМИ.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Так, согласно информации, речь идёт о том, чем Украина может "пожертвовать" ради того, чтобы суметь выстроить переговоры с Москвой для завершения конфликта.

"Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придётся отказаться, чтобы достичь договорённости", — передаёт телеканал NBC.

По данным СМИ, союзники Украины рассматривают подобные последствия на фоне ослабления ВСУ, тогда как российская сторона планомерно пополняет военные запасы.

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