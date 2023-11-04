Журналист Моррис: появление Зеленского на обложке на обложке "ЦРУшного издания" вызывает опасения

Появление президента Украины Владимира Зеленского на обложке Time с историей об "оторванности от реальности" лидера Незалежной, должно вызывать опасения у Киева, заявил журналист Клейтон Моррис. По его словам, издание поддерживает "очень тёплые" отношения с ЦРУ.

Фото: edition.cnn.com

Ранее Time опубликовал статью о том, что Зеленский совершенно "оторван от реальности" в своих заявлениях о ходе СВО. По мнению Морриса, в данном контексте издание могло получить "заказ" на украинского лидера от ЦРУ.

"Зачем поддерживаемый ЦРУ журнал вдруг берёт и показывает реальную, мрачную картину ситуации на Украине? Чтобы добиться для неё поддержки или заложить фундамент для чего-то менее приятного?", — задался вопросом Моррис в выпуске программы Redacted News.

Он подчеркнул, что подобные вещи должны вызвать у читателей как минимум удивление, а у киевского режима опасения.

"Так что появление на обложке ЦРУшного издания истории, обличающей Зеленского, должно вызывать как минимум удивление", — резюмировал Моррис.

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