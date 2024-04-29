Трендовый маникюр для коротких ногтей: откройте новые возможности без цвета

Как носить стильный нюдовый маникюр

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последнее время заметным трендом в маникюре стал "голый" дизайн на коротких ногтях, где ногти лишены цветного лака, но выглядят розовато и блестяще, как будто тщательно отполированные.

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На коротких ногтях практически любое светлое покрытие выглядит привлекательно. Однако, если вы ищете что-то более оригинальное, обратите внимание на вариант с "сатиновым хромом". Благодаря перламутровому оттенку такой маникюр будет выглядеть стильно даже без сложного дизайна.

Микрофренч также отлично подходит для коротких ногтей, делая их визуально длиннее. Экспериментируйте с цветом полоски — особенно эффектно выглядят черные и синие оттенки.

Самым модным вариантом маникюра для коротких ногтей стали "глянцевые ногти", или маникюр с эффектом блеска, напоминающий блеск для губ. Принцип прост: выберите лак, который соответствует вашему тону кожи или имеет нежный розовый оттенок, и покройте его глянцевым топовым слоем. Идеально, чтобы покрытие было полупрозрачным, напоминая гель. Такой маникюр не только не требует постоянного посещения мастера (вы можете обновить прозрачное покрытие самостоятельно), но и подчеркивает важность ухода за ногтями — ведь когда нет яркого лака, внимание приковано к мелочам, таким как форма ногтей и состояние кутикулы.



