Перегретые тормоза могут стоить вам жизни. Узнайте, как избежать катастрофы на дороге

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Опасности перегрева тормозных дисков: что нужно знать каждому водителю

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Авто

Хотя нагрев тормозных дисков при длительном торможении является обычным явлением, критический перегрев может привести к серьезным проблемам. Тормозные диски, изготовленные из высокопрочных сплавов, предназначены для работы при температурах до 300 градусов Цельсия, тогда как керамические диски спортивных автомобилей выдерживают до 1000 градусов.

Опасности перегрева тормозных дисков: что нужно знать каждому водителю
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако при определенных неисправностях температура дисков обычного автомобиля может достигать 500 градусов, значительно снижая эффективность торможения и повышая риск ДТП.

Перегрев также может привести к изменению цвета дисков на синий, что уменьшает трение и может вызвать деформацию дисков при взаимодействии с холодной водой, что, в свою очередь, вызывает биение руля при торможении.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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