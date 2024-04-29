Перегретые тормоза могут стоить вам жизни. Узнайте, как избежать катастрофы на дороге

Опасности перегрева тормозных дисков: что нужно знать каждому водителю

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Хотя нагрев тормозных дисков при длительном торможении является обычным явлением, критический перегрев может привести к серьезным проблемам. Тормозные диски, изготовленные из высокопрочных сплавов, предназначены для работы при температурах до 300 градусов Цельсия, тогда как керамические диски спортивных автомобилей выдерживают до 1000 градусов.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако при определенных неисправностях температура дисков обычного автомобиля может достигать 500 градусов, значительно снижая эффективность торможения и повышая риск ДТП.

Перегрев также может привести к изменению цвета дисков на синий, что уменьшает трение и может вызвать деформацию дисков при взаимодействии с холодной водой, что, в свою очередь, вызывает биение руля при торможении.