Хотя нагрев тормозных дисков при длительном торможении является обычным явлением, критический перегрев может привести к серьезным проблемам. Тормозные диски, изготовленные из высокопрочных сплавов, предназначены для работы при температурах до 300 градусов Цельсия, тогда как керамические диски спортивных автомобилей выдерживают до 1000 градусов.
Однако при определенных неисправностях температура дисков обычного автомобиля может достигать 500 градусов, значительно снижая эффективность торможения и повышая риск ДТП.
Перегрев также может привести к изменению цвета дисков на синий, что уменьшает трение и может вызвать деформацию дисков при взаимодействии с холодной водой, что, в свою очередь, вызывает биение руля при торможении.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.