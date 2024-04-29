Правильные советы и состав подкормки для получения качественной рассады с крепкими стеблями

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Простая рекомендация по подкормке рассады

1:43
Садоводство

В жизни растений существуют временные периоды, во время которых они испытывают особую потребность в конкретных элементах для здорового роста и развития.

Простая рекомендация по подкормке рассады
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, в период прорастания семян растения нуждаются в дополнительном количестве фосфора, чтобы обеспечить успешное начало своего жизненного цикла. Если в этот важный момент не обеспечить растения необходимым запасом этого элемента, последствия могут быть непредсказуемыми и трудно исправимыми.

При проведении подкормки рассады необходимо соблюдать осторожность и использовать растворы удобрений в минимальных концентрациях, чтобы избежать риска отравления растений. Лучше применить меньшее количество удобрений, но обеспечить оптимальное питание.

После полива и подкормки почву рекомендуется прикрыть тонким слоем торфа или перегноя, что способствует сохранению влаги и питательных веществ в почве. Такие материалы легко доступны и могут быть приобретены в любом садовом магазине.

Вот оптимальный рецепт для приготовления эффективной подкормки.

В 5 литрах воды растворите всего лишь 10 граммов сульфата калия и суперфосфата. Суперфосфат можно заранее растворить в горячей воде для более быстрого смешивания. Можно также использовать монокалийфосфат, но в половинной норме для достижения оптимальных результатов. Для приготовления раствора кальциевой селитры растворите 1 грамм на литр воды. Затем выливайте по 100 граммов полученного раствора под каждое растение, обеспечивая им необходимое питание для здорового роста и развития.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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