Подвинься, чайный гриб! В городе появился новый пробиотический напиток, полезный для здоровья и микрофлоры

В чём польза водного кефира?

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Водный кефир — этот необычный напиток стремительно набирает популярность. Правда, по сути — это сладкая вода с добавлением дрожжей и симбиотических культур бактерий. Получается он в результате ферментации зёрен кефира. По вкусу и сути напоминает чайный гриб: пробиотический напиток, но без алкоголя и кофеина, что делает его отличным вариантом как для детей, так и взрослых.

Фото: commons.wikimedia.org by Hadassa Loth de Oliveira is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чайный гриб — шипучий кисло-сладкий напиток, приготовленный путём ферментации чая. Считается, что он полезен для решения многих проблем со здоровьем, но содержание в нём кофеина и алкоголя не способствует тому, чтобы этот напиток активно включали в свой рацион.

Что касается водного кефира, то его, например, проще приготовить, используя всего три простых ингредиента: кефирные зёрна, воду и сахар. Сахар нужен бактериям для брожения, поэтому в готовом напитке сахара будет очень мало. Как правило, чем дольше вы ферментируете, тем меньше сахара у вас останется.

Также в водном кефире нет кофеина и алкоголя. Чайный гриб содержит небольшое количество алкоголя, около 0,5%. Это немного, но всё же может отпугнуть людей, ведущих здоровый образ жизни.

Водный кефир способствует и похудению — в нём содержится мало калорий, а вот пробиотиков — в избытке. Полезные бактерии позитивно влияют на микрофлору кишечника, тем самым оздоравливая весь организм. Главное — не переусердствовать. Конечно же, напиток усиливает процессы брожения в желудке, помогая нормализовать пищеварение, но при чрезмерном потреблении можно и навредить.