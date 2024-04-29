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Неожиданная причина! Почему ваша кошка будит вас всеми возможными способами?

Почему кошки будят своих хозяев: разбираемся в причинах

1:21
Зоосфера » Кошки

Вы наслаждаетесь спокойным сном на диване после тяжелого дня, когда вдруг… БАХ! Удар лапой по лицу — один из множества методов, которыми ваша кошка решает вас разбудить.

Почему кошки будят своих хозяев: разбираемся в причинах
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Живя с этими созданиями, вам приходится быть готовым к тому, что они не всегда будут соблюдать ваши сонные ритмы. Некоторые кошки предпочитают проводить время в бодрствующем состоянии рядом с вами и без колебаний будят вас.

Существует несколько способов удержать вашего питомца от этой непрекращающейся практики. Однако ключевым моментом является понимание, почему кошка решает разбудить своего хозяина.

Исследования показывают, что домашние кошки адаптируются к активности своих хозяев, так же как и к своей добыче. Они подстраивают свои дневные режимы под ваше расписание. Если большую часть дня вы проводите на работе, а вечером моментально падаете спать, не удивляйтесь, что ваш кот делает все возможное, чтобы привлечь ваше внимание.

Скука обычно стоит за ночной гиперактивностью. Кошки, оставленные в одиночестве весь день, чаще всего посвящают это время сну. Но ночью им хочется играть, обниматься, исследовать каждый уголок дома, возможно, даже преследовать вас из комнаты в комнату.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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