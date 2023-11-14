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Любовь Степушова

Арабские источники опровергают данные о поражении ХАМАС

4:01
Мир » Азия » Ближний Восток

Армия Израиля далека от победы, а палестинцы, как никогда, близки к решению своей главной задачи, считают арабские СМИ.

Арабские источники опровергают данные о поражении ХАМАС
Фото: https://www.elaosboa.com/

Израиль так и начал масштабную операцию в Газе

После месяца активных боевых действий на территории сектора Газа израильские СМИ пишут, что ХАМАС потерял контроль над Газой и публикуют снимки солдат ЦАХАЛ (армии Израиля) в парламенте палестинского анклава.

Однако турецкие и арабские СМИ далеки от позиции, что всё для палестинцев закончилось печально, а именно, что ХАМАС перестал существовать, а Газа перейдёт под контроль израильтян.

Масштабной военной операции в секторе до сих порт нет, утверждает турецкая государственная телерадиокомпания TRT, а есть продвижение ограниченных сил ЦАХАЛ "по одному направлению". По мнению TRT, израильтянам сложно вести бои в сложной сети туннелей в условиях "страха перед неожиданностями" в плотной жилой застройке. Среди неожиданностей TRT называет угрозу поражения израильской техники противотанковыми управляемыми ракетами и реактивными гранатами палестинского производства.

План "Осиное гнездо" по ликвидации танков ЦАХАЛ

В этой связи официальный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что Израиль потерял уже 180 танков.

"Мы находимся только в начале войны, и впереди (у Израиля) ещё больше потерь. Мы заверяем всех, что бригады сопротивления находятся в хорошей форме и контролируют поле боя", — цитирует Telegram-канал Hеzbollah.ru.

Лидер палестинского движения ФАТХ, политолог Махер Сафи сказал египетской газете Еl Watan, что ХАМАС реализует план "Осиное гнездо" по уничтожению танков противника. Смысл плана — заманить танки в плотную городскую застройку и с близкого расстояния их уничтожить. По его словам, в Израиле царит уверенность в победе, но израильтяне не осознают, что для них "готовились тщательно продуманные засады", в которых каждый день гибнут солдаты ЦАХАЛ.

Другой политолог и лидер палестинского движения ФАТХ Джихад Аль-Харазин добавил в этой связи, что потери в живой силе у ЦАХАЛ составляют около 800 солдат.

Главная победа ХАМАС — создание Палестинского государства

Иорданское издание Al Qalaa News публикует мнения военных экспертов, высказанных на семинаре в Университете прикладных наук Аль-Балка под названием: "Война в Газе, реальность и региональные и международные последствия".

Генерал-лейтенант в отставке Касид Махмуд подчеркнул, что эта война — "лучшая из арабских войн против оккупантов", в которой доказана эффективность "простых возможностей", способных нанести большой ущерб более технологически продвинутой армии. Генерал предполагает, что ХАМАС "застанет врага врасплох, проведя операцию в тылу, и война прекратится так же внезапно, как и началась".

Отставной генерал Омар Аль-Раддад подчеркнул, что итогом этой войны станет образование государства Палестины.

Автор в иорданском издании Al Maqar добавляет, что "многие миллиарды, потраченные в последние десятилетия на то, чтобы стереть Палестину из памяти поколений, оказались напрасны".

По его словам, затянувшаяся война усилит уличное давление и изменит позиции стран, которые не смогут хранить молчание, и завершится так, что Израиль не сможет достичь своих целей — уничтожить ХАМАС и Палестину.

Кроме того, автор считает, что Израилю уже нанесён экономический ущерб, от которого он не скоро оправится, так как прямые и косвенные потери превышают 200 миллиардов шекелей или 51 миллиард долларов, по данным израильской газеты Yedioth Ahronoth.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы война израиль сектор газа палестино-израильский конфликт
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