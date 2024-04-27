Инцидент в воздухе: jet2 принимает решительные меры против нарушителя правил

Авиакомпания перманентно забанила пассажира за домогательства на борту

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Jet2 авиакомпания на всю жизнь запретила пассажиру пользоваться своими услугами из-за его нецензурного поведения по отношению к членам экипажа во время полета. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что 40-летнего британца задержали непосредственно после приземления лайнера, который вылетел из Ливерпуля, в аэропорту Аликанте в Испании в субботу, 20 апреля. Представитель Гражданской гвардии Испании сообщил, что туриста подозревают в непристойном поведении и угрозах в адрес стюардесс.

Представитель авиакомпании подтвердил произошедший инцидент. "Мы решительно противимся недопустимому поведению пассажиров", — добавил он.