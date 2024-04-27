Инцидент в воздухе: jet2 принимает решительные меры против нарушителя правил

Jet2 авиакомпания на всю жизнь запретила пассажиру пользоваться своими услугами из-за его нецензурного поведения по отношению к членам экипажа во время полета. Об этом сообщает Liverpool Echo.
Сообщается, что 40-летнего британца задержали непосредственно после приземления лайнера, который вылетел из Ливерпуля, в аэропорту Аликанте в Испании в субботу, 20 апреля. Представитель Гражданской гвардии Испании сообщил, что туриста подозревают в непристойном поведении и угрозах в адрес стюардесс.
Представитель авиакомпании подтвердил произошедший инцидент. "Мы решительно противимся недопустимому поведению пассажиров", — добавил он.
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