Избегайте этих пять вредных привычек для здоровой кожи: советы косметолога

Поведение, которое может негативно сказаться на коже: избегайте таких привычек

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проверьте, не придерживаетесь ли вы этих вредных привычек, которые могут нанести вред вашей коже, особенно если она склонна к акне, рассказывает врач-косметолог Анна Петрова.

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Разделять косметику с друзьями является распространенной практикой, но она может переносить бактерии и вызывать проблемы с кожей. Вместо этого, используйте небольшой инструмент для отбора продукта.

Вытирать пот грубым полотенцем, особенно если оно нечистое, может раздражать кожу и способствовать появлению прыщей. Лучше использовать бумажное полотенце или чистую ткань.

Спать с макияжем также может негативно сказаться на коже, приводя к забиванию пор и раздражению. Лучше всего смывать макияж перед сном и ухаживать за кожей лица.

Выбор косметических средств без анализа их состава может привести к раздражению и сухости кожи. Важно изучить состав продуктов и выбирать те, которые соответствуют вашему типу кожи.

Мыть лицо слишком часто также может привести к сухости и раздражению. Рекомендуется очищать кожу лица утром и вечером, используя специализированные средства, а не обычное мыло.