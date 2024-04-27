Избегайте этих пять вредных привычек для здоровой кожи: советы косметолога

Проверьте, не придерживаетесь ли вы этих вредных привычек, которые могут нанести вред вашей коже, особенно если она склонна к акне, рассказывает врач-косметолог Анна Петрова.
Разделять косметику с друзьями является распространенной практикой, но она может переносить бактерии и вызывать проблемы с кожей. Вместо этого, используйте небольшой инструмент для отбора продукта.
Вытирать пот грубым полотенцем, особенно если оно нечистое, может раздражать кожу и способствовать появлению прыщей. Лучше использовать бумажное полотенце или чистую ткань.
Спать с макияжем также может негативно сказаться на коже, приводя к забиванию пор и раздражению. Лучше всего смывать макияж перед сном и ухаживать за кожей лица.
Выбор косметических средств без анализа их состава может привести к раздражению и сухости кожи. Важно изучить состав продуктов и выбирать те, которые соответствуют вашему типу кожи.
Мыть лицо слишком часто также может привести к сухости и раздражению. Рекомендуется очищать кожу лица утром и вечером, используя специализированные средства, а не обычное мыло.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".