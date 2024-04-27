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Избегайте этих пять вредных привычек для здоровой кожи: советы косметолога

Поведение, которое может негативно сказаться на коже: избегайте таких привычек

1:15
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Проверьте, не придерживаетесь ли вы этих вредных привычек, которые могут нанести вред вашей коже, особенно если она склонна к акне, рассказывает врач-косметолог Анна Петрова.

Поведение, которое может негативно сказаться на коже: избегайте таких привычек
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Разделять косметику с друзьями является распространенной практикой, но она может переносить бактерии и вызывать проблемы с кожей. Вместо этого, используйте небольшой инструмент для отбора продукта.

Вытирать пот грубым полотенцем, особенно если оно нечистое, может раздражать кожу и способствовать появлению прыщей. Лучше использовать бумажное полотенце или чистую ткань.

Спать с макияжем также может негативно сказаться на коже, приводя к забиванию пор и раздражению. Лучше всего смывать макияж перед сном и ухаживать за кожей лица.

Выбор косметических средств без анализа их состава может привести к раздражению и сухости кожи. Важно изучить состав продуктов и выбирать те, которые соответствуют вашему типу кожи.

Мыть лицо слишком часто также может привести к сухости и раздражению. Рекомендуется очищать кожу лица утром и вечером, используя специализированные средства, а не обычное мыло.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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