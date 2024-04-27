Центробанк уже работает над этим вопросом: карты "Мир" заработают еще в одной стране

В Египте планируют внедрить карты российской платежной системы "Мир" до конца 2024 года, как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в банковском сообществе республики.
Представитель крупного египетского финансового учреждения отметил, что подготовка к запуску карт находится на стадии практической реализации. Он подчеркнул, что "политический аспект" использования российских карт в стране уже согласован.
Однако остаются некоторые технические вопросы, включая интеграцию российской платежной системы с местной банковской сетью Mezza, на решение которых потребуется время. Представитель также отметил, что Центробанк Египта уже работает над этим вопросом.
Еще один банкир уверен, что присоединение Египта к БРИКС ускорило процесс внедрения карт "Мир". Он предполагает, что египетские банки смогут начать принимать российские карты "приблизительно через шесть месяцев".
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".