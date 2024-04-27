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Кое-кто из жителей Кургана не получит страховку после наводнения

Казус в практике страхования жителей Кургана

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Страхование

Жители Кургана могут остаться без выплат по страхованию имущества из-за затопления дома до наступления страхового случая. Женщина рассказала о своем доме, который уже подтопило, и о том, что страховка начинает действовать только с сегодняшнего дня.

Семья уже пережила паводок в этом доме и не получила никакой помощи в прошлом. Представители Сбербанка обещали разобраться в проблеме и предоставить ответ в ближайшее время.

В Курганской области введен режим ЧС из-за наводнения, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет.

Местные жители могут рассчитывать на помощь от 10 до 50 тысяч рублей.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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