Кое-кто из жителей Кургана не получит страховку после наводнения

Казус в практике страхования жителей Кургана

0:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Жители Кургана могут остаться без выплат по страхованию имущества из-за затопления дома до наступления страхового случая. Женщина рассказала о своем доме, который уже подтопило, и о том, что страховка начинает действовать только с сегодняшнего дня.

Семья уже пережила паводок в этом доме и не получила никакой помощи в прошлом. Представители Сбербанка обещали разобраться в проблеме и предоставить ответ в ближайшее время.

В Курганской области введен режим ЧС из-за наводнения, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет.

Местные жители могут рассчитывать на помощь от 10 до 50 тысяч рублей.