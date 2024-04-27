Кое-кто из жителей Кургана не получит страховку после наводнения

Жители Кургана могут остаться без выплат по страхованию имущества из-за затопления дома до наступления страхового случая. Женщина рассказала о своем доме, который уже подтопило, и о том, что страховка начинает действовать только с сегодняшнего дня.
Семья уже пережила паводок в этом доме и не получила никакой помощи в прошлом. Представители Сбербанка обещали разобраться в проблеме и предоставить ответ в ближайшее время.
В Курганской области введен режим ЧС из-за наводнения, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет.
Местные жители могут рассчитывать на помощь от 10 до 50 тысяч рублей.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".