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Наконец-то разгадано проклятие фараонов: причиной смертельных болезней могла стать радиация

Использование египтянами урана могло стать причиной "проклятия фараонов"

2:21
Наука

Когда Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона в 1922 году, он обнаружил не только великолепные сокровища, но и испытал страх перед мифическим проклятием фараонов.

Использование египтянами урана могло стать причиной "проклятия фараонов"
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот страх не был беспочвенным, как показывают новейшие исследования. Ученые утверждают, что гробницы содержали высокие уровни радиации, особенно урана, что могло стать причиной смертельных последствий для тех, кто их открывал.

Согласно древнеегипетским текстам, на стенах некоторых гробниц были надписи о "болезни, которую не может диагностировать ни один врач". Изначально это могло быть воспринято как часть проклятия, но теперь предполагается, что это отсылка к симптомам радиационного отравления. Текущее исследование, опубликованное в Journal of Scientific Exploration, предполагает, что древние египтяне могли намеренно использовать уран в качестве защиты от грабителей гробниц, сообщает Journal of Scientific Exploration.

Это предположение подкрепляется открытиями в некрополях, таких как Гиза и Саккара, где уровни радиации оказались значительно выше, чем можно было ожидать от естественного фона. В частности, обнаружено, что газ радон, продукт распада урана, присутствует в высоких концентрациях. Также было выявлено, что источниками высокой радиации являются каменные сундуки, которые содержали экстремально высокий уровень излучения внутри по сравнению с внешней стороной, что указывает на то, что радиоактивные материалы были помещены внутрь намеренно.

Эти открытия также помогают объяснить высокий уровень заболеваемости раком кроветворной системы в современном Египте, предполагая длительное радиационное воздействие на население, живущее поблизости от этих археологических памятников.

Особое внимание в исследовании уделяется мастабам — ранним египетским гробницам, которые теперь переосмысливаются как сложные "Дома Вечности", рассчитанные на защиту содержимого на миллионы лет. Древнеегипетские тексты описывают эти мастабы как священные и изолированные места, где фараоны оставляли предметы, имеющие важное значение для загробной жизни.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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