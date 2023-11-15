МИД: США сигнализируют вести с РФ диалог "за кулисами" на саммите АТЭС

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что США готовы вести с РФ кулуарный диалог в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По её словам, подобные сигналы поступают от американской стороны.

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При этом Захарова отметила, что, несмотря на препятствия, которые американцы "чинили" России для полноценного участия: визовые, и организационные препоны, страна всё же намерена принять участие в АТЭС.

"На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный, неформальный диалог, пусть пока и за кулисами. Ничего не могу сказать — были и такие "заходы", — пояснила официальный представитель российскго внешнеполитического ведосмства в ходе брифинга.

Также Захарова посетовала, что "курс Вашингтона на бесплодные словесные пикировки пока преобладает".

Саммит АТЭС — это торгово-экономический форум, в который входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит проходит с 11 по 17 сентября в Сан-Франциско.

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