Юрий Лоза дал наставление в последнюю неделю Великого поста: нельзя женитья и скандалить

Певец Юрий Лоза напомнил о строгости последней недели Великого поста перед Пасхой.
Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что с 29 апреля начинаются дни страстной недели Великого поста.
Он призвал подписчиков к молитве, покаянию и соблюдению поста.
"Нельзя веселиться, жениться, ругаться, завидовать, обижаться, скандалить и ходить на кладбище", — написал певец в своём ВК.
Артист отметил, что осталось осилить последнюю неделю, тогда как шесть недель поста уже позади.
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