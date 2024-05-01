Юрий Лоза дал наставление в последнюю неделю Великого поста: нельзя женитья и скандалить

Юрий Лоза рассказал, как провести последнюю неделю Великого поста

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Певец Юрий Лоза напомнил о строгости последней недели Великого поста перед Пасхой.

Фото: archive.org by Serg Podshipnick is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что с 29 апреля начинаются дни страстной недели Великого поста.

Он призвал подписчиков к молитве, покаянию и соблюдению поста.

"Нельзя веселиться, жениться, ругаться, завидовать, обижаться, скандалить и ходить на кладбище", — написал певец в своём ВК.

Артист отметил, что осталось осилить последнюю неделю, тогда как шесть недель поста уже позади.